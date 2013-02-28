Залізниці придбають декілька тисяч вітчизняних вагонів

Програма економічної активізації на 2013-2014 роки, розроблена урядом за дорученням президента України, передбачає придбання у вітчизняних виробників декількох тисяч вантажних і пасажирських вагонів, а також електропоїздів.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на віце-прем'єр-міністр України Олександра Вілкула.

Крім того, ця програма передбачає реалізацію низки проектів з модернізації залізничної інфраструктури.

Зокрема буде проведена електрифікація залізничних напрямків Волноваха - Камиш - Зоря - Запоріжжя, Долинська - Миколаїв - Колосівка.

Також планується будівництво нового двоколійного Бескидського тунелю.

«Розвиток залізничної інфраструктури підвищить логістичний, зокрема і транзитний потенціал держави, поліпшить комфорт перевезення пасажирів, збільшить швидкість руху», - наголосив О.Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачає електрифікацію залізниць України.

Зокрема проведені і спрямовані на державну експертизу проектно-вишукувальні роботи з електрифікації дільниць Волноваха - Камиш - Зоря - Запоріжжя, Колосівка - Миколаїв, Долинська - Миколаїв - Херсон - Джанкой.

Крім цього, розпочато роботи, спрямовані на збільшення пропускної спроможності залізничних колій у напрямі морських торговельних портів у містах Іллічівську, Одесі та Южному.

Також у 2012 році розпочали роботи з будівництва нового двоколійного Бескидського залізничного тунелю - розроблена проектна документація на будівництво тунелю, влаштовано земляне полотно і під'їзні шляхи, влаштовані автомобільні під'їзні дороги до будівельного майданчика та розроблені виїмки біля східного порталу тунелю.

Довідка УНІАН. Згідно з Програмою економічних реформ України на 2010-2014 рр. за напрямом «Розвиток транспортної інфраструктури», перед залізничною галуззю поставлено завдання щодо зменшення до кінця 2014 р. рівня зносу основних фондів залізничного транспорту до 65%.