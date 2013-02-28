Російський мільярдер Усманов продасть 7,4% акцій інтернет-компанії Mail.ru

Один з найбагатших людей Росії мільярдер Алішер Усманов продає 7,4% однієї з найбільших інтернет-компаній Росії Mail.ru за процедурою прискореного букбілдінга, розраховуючи виручити понад 530 млн доларів, повідомили в четвер російські і європейські агентства.

Усманов здійснює операцію через підконтрольну компанію Ardoe Finance, яка продає 15,5 мільйона акцій у формі GDR. Коридор ціни визначений у 34,25-35 дол. за одну глобальну депозитарну розписку.

Отже, Ardoe може заробити на продажі мінімум 532 млн дол., а пакет Усманова в Mail.ru скоротиться з 25,3 відсотка (60,6 відсотка голосів) до 17,9 відсотка (58,1 відсотка голосів).

Після завершення угоди компанії не зможуть продавати акції Mail.ru протягом 180 днів.

Раніше на поточному тижні Mail.ru пообіцяла акціонерам заплатити спеціальні дивіденди в розмірі 4,30 дол. на акцію, або 899 млн дол., після того як наприкінці 2012 року позбулася акцій розробника ігор Zynga і знижкового сервісу Groupon, а раніше - від частини пакета в американській соціальній мережі Facebook.

Виплата відбудеться 28 березня, дата закриття реєстру - 20 березня.

Акції Mail.ru торгуються на Лондонській біржі з листопада 2010 року після того, як під час IPO компанії вдалося залучити понад 870 млн дол.