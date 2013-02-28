Cеред жертв кібершпигунської програми MiniDuke виявилися держустанови України

Серед жертв кібершпигунської програми MiniDuke, за даними дослідження, проведеного «Лабораторією Касперського» спільно з угорською компанією CrySys Lab, виявилися державні установи України, Бельгії, Португалії, Румунії, Чехії та Ірландії. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Лабораторія Касперського» (Росія).

Крім того, від дій кіберзлочинців постраждали дослідний інститут, два науково-дослідні центри і медична установа в США, а також дослідницький фонд в Угорщині.

Як наголошується в повідомленні, «Лабораторія Касперського» опублікувала звіт про дослідження низки інцидентів, що відбулися минулого тижня і пов'язані з черговим прикладом кібершпіонажу проти урядових установ та наукових організацій по всьому світу. Під час атаки зловмисники застосували поєднання складних шкідливих кодів «старої школи» вірусописьменництва і нових просунутих технологій використання вразливостей в Adobe Reader - і все це для того, щоб отримати дані геополітичного характеру з відповідних організацій.

Під час дослідження програми MiniDuke з'ясувалося, що автори MiniDuke досі продовжують свою активність, останній раз вони модифікували шкідливу програму 20 лютого 2013 року. Для проникнення до системи жертв кіберзлочинці використовували ефективні прийоми соціальної інженерії, за допомогою яких розсилали шкідливі PDF-документи. Ці документи являли собою актуальний і добре підібраний набір сфабрикованого контенту. Зокрема вони містили інформацію про семінар з прав людини (ASEM), дані про зовнішню політику України, а також плани країн-учасниць НАТО. Всі ці документи містили експлойти, атакуючі 9, 10 і 11 версії програми Adobe Reader.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» - найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн дол.