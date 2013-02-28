«Укрзалізниця» обладнала 1980 локомотивів системами супутникового зв'язку

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") завершує роботи з обладнання локомотивів системами супутникової навігації, обладнавши 1980 локомотивів з 2000, які визначені для установки системи, повідомила УНІАН прес-служба «Укрзалізниці».

«Разом з іншими системами, що забезпечують управління процесом перевезень, впровадження на залізничному транспорті систем супутникової навігації проводиться для підвищення ефективності використання рухомого складу, централізації управління рухом і автоматичного формування даних про виконану роботу», - пояснюють у прес-службі.

Система навігації буде в автоматичному режимі надавати інформацію про переміщення локомотивів для формування довідок про рух поїздів он-лайн.

«Зокрема модернізовано 1100 вантажних електровозів, 511 пасажирських електровозів, 329 вантажних і 40 пасажирських тепловозів», - уточнили у прес-службі.

Також у прес-службі повідомляють, що для забезпечення контролю за працездатністю обладнання систем супутникової навігації і переміщенням локомотивів розробляється нове програмне забезпечення.

«Функціональні можливості програмного забезпечення автоматизованих робочих місць дозволяють контролювати працездатність обладнання систем супутникової навігації кожного локомотивного депо та аналізувати переміщення локомотивів за вибраний проміжок часу як у графічній, так і в табличній формі», - пояснюють у прес-службі.

Довідка УНІАН. Єдина автоматизована система керування вантажними перевезеннями «Укрзалізниці» (АСК ВП УЗ-Е) була введена в промислову експлуатацію 7 липня 2012 року. Центр базується на основі техніки IBM P780, системи управління базами даних Oracle і прикладного програмного забезпечення розробки українських фахівців ДП ​​«Проектно-конструкторське технологічне бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті України». Зараз до системи підключено тисячі термінальних пристроїв, за допомогою яких працівники залізниць, починаючи від чергових станцій, операторів локомотивних і вагонних депо, товарних касирів і закінчуючи керівниками, можуть отримати інформацію свого рівня, яка дозволяє ефективно управляти вантажними перевезеннями.

У складі АСК ВП УЗ-Е задіяно понад 40 тис. програмних компонентів (програм, таблиць).

У системі встановлено понад 1200 логічних контролів і щодоби обробляється понад 650 тис. запитів, зокрема понад 250 тис. базоформуючих. Середній час обслуговування - менше 0.8 секунди на кожному з майже 100 потоків обробки. На сьогодні система АСК ВП УЗ-Е обслуговує понад 25 тис. користувачів 12 господарств «Укрзалізниці». Середньодобове навантаження на програмно-апаратний комплекс АСК ВП УЗ-Е у години пік становить до 74%.