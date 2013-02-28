"Київський метрополітен" у 2012 році збільшив збиток майже на 25 млн грн - до 345,5 млн грн

КП "Київський метрополітен" у 2012 році збільшив збиток проти попереднього року на 24,8 млн грн - до 345,5 млн грн, повідомляється на його офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, доходи Київського метрополітену за 2012 рік склали 958,6 млн грн. З них переважна більшість — від перевезень пасажирів — 744,6 млн грн; отримані бюджетні асигнування за пільговий проїзд з міського бюджету — 26,2 млн грн (недоотримано за виконану роботу трудовим колективом метрополітену з перевезень пільговиків – 104,5 млн грн);

отримані бюджетні асигнування за пільговий проїзд з державного бюджету — 101,1 млн грн (недоотримано за виконану роботу трудовим колективом метрополітену з перевезень пільговиків – 59,3 млн. грн.).

Доходи КП від надання площ в оренду склали 17,7 млн грн (згідно з рішенням Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", 50% надходжень підлягає обов’язковому перерахуванню до бюджету міста Києва); від надання права на тимчасове використання місць під рекламу — 11,0 млн грн; інші (від надання послуг стороннім організаціям, об’єктів соціальної сфери, реалізації вторресурсів тощо) — 58,0 млн грн.

Витрати Київського метрополітену за 2012 рік склали 1304,1 млн грн. З них, зокрема, витрачено на оплату праці — 490,1 млн грн; відрахування до державних та соціальних фондів — 180,4 млн грн; придбання матеріалів, сировини, комплектуючих для ремонту вагонів, колій, ескалаторів, кабельного господарства тощо — 72,2 млн грн; електроенергія — 86,7 млн грн;

тепло -, водопостачання, паливо, газ — 27,7 млн грн; фінансові та інші витрати (обслуговування кредитів, залучених на придбання вагонів, будівництво метрополітену за рахунок бюджетних коштів – 148,3 млн грн, інші витрати – 32,2 млн грн) — 180,5 млн грн тощо.

Впродовж 2012 року Київський метрополітен перевіз 526,7 млн пасажирів, з яких — майже половина пільговики. Платні перевезення становили 395,3 млн пасажирів (в т.ч. 28,7 млн. студентів за пільговими квитками), пільгові перевезення - 131,4 млн пасажирів (40 категорій громадян за пільгами на безкоштовний проїзд згідно Законів України та рішень Київради).

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Довідка УНІАН. У 2011 році КП "Київський метрополітен" отримав збиток у сумі 320,7 млн грн. Доходи Київського метрополітену за 2011 рік склали 879,7 млн грн; витрати - 1 200,4 млн грн.

Протягом 2011 року Київський метрополітен перевіз 519 млн. пасажирів. З них: 390,6 млн. пасажирів - платні перевезення (в т.ч., 30 млн. студентів за пільговими квитками), 128,4 млн пасажирів - пільгові перевезення.