Авіакомпанія «Сибір» переводить рейси до терміналу D аеропорту «Бориспіль»

Учасник глобального авіаційного альянсу Oneworld - авіакомпанія «Сибір», яка працює під брендом S7 Airlines, з 1 березня 2013 року переводить рейси до терміналу D Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляє аеропорт, у період дії зимового розкладу польотів авіакомпанія S7 Airlines здійснюватиме щоденний рейс у напрямку Київ-Москва (Домодєдово), з 27 травня планується збільшити кількість рейсів до двох на день.

На лінії Київ-Москва авіакомпанія використовує сучасні повітряні судна Airbus A319.

На сьогодні термінал D обслуговує рейси найбільших міжнародних авіаперевізників - Lufthansa, Austrian Airlines, British Airways, KLM, Air France, Turkish Airlines, а також авіакомпаній Air Arabia, Fly Dubai, Air One, Norwegian Air Shuttle, Росія, Czech Airlines, Air Baltic.

Довідка УНІАН. Термінал D аеропорту «Бориспіль» є найбільшим пасажирським терміналом в Україні. Термінал було відкрито у травні 2012 року. Його будівництво розпочалося у 2008 році.

Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований на відстані 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб. У 2011 році аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб

Авіакомпанія «Сибір» є учасником глобального авіаційного альянсу Oneworld. Авіакомпанія володіє найбільшою в Росії мережею внутрішніх маршрутів, створеної на базі трьох авіатранспортних вузлів у Москві (Домодєдово), Новосибірську (Толмачово) і Іркутську.

S7 Airlines також виконує регулярні польоти до країн СНД, до Європи, на Близький Схід, у Південну Азію і до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Літаки авіакомпанії щодня виконують 182 рейси у 128 напрямках.