Дозволи на міжнародні автоперевезення видаватиме профільна асоціація

Міністерство інфраструктури і Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) ухвалили рішення передати профільній асоціації функції з видачі українським автоперевізникам дозвільних документів ЄКМТ (Європейської конференції міністрів транспорту).

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівництво Мінінфраструктури та учасники асоціації домовилися під час зустрічі, присвяченій розвитку міжнародних автоперевезень та залученню нових вантажопотоків у четвер, 28 лютого.

Крім того, до кінця року Мінінфраструктури планує затвердити оновлений порядок оформлення, видачі, використання та обліку дозволів ЄКМТ, а також впровадити розподіл дозволів Румунії, Чехії, Білорусі, Казахстану та Туреччини.

Також планується впровадити без дозвільної системи міжнародні перевезення з Польщею, Фінляндією, Туреччиною, Словенією, Румунією, Латвією, Грузією та Вірменією.

Крім того, АсМАП та Мінінфраструктури ініціюють закон про митний тариф щодо зменшення ставки ввізного мита на автобуси і встановлення нульової ставки ввізного мита для колісних тракторів, які були у вжитку і відповідають екологічним нормам Євро-5 і вище.

Також пропонується включити до Податкового кодексу норму, що дозволяє використовувати податкові векселі при митному оформленні сідельних тягачів та напівпричепів на умовах взаємозаліку.

Також Мінінфраструктури продовжить переговори з польськими колегами про скасування обмеження на ввезення палива до Польщі українськими перевізниками в обсязі 600 літрів.

Крім того, Мініфраструктури планує в 2013 році відновити контрейлерні перевезення вантажним поїздом «Ярослав».

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.

За інформацією Мінінфраструктури, на сьогодні уряд України уклав 47 міжурядових угод, положеннями яких регулюється здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів. Обмін дозволами здійснюється з 45 країнами.

Квота дозволів ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту) у 2013 році становить 2296 дозволів.

З 1 вересня 2012 року функції з видачі дозвільних документів для здійснення перевезення пасажирів та вантажів у міжнародному сполученні передані від держпідприємства «Служба міжнародних автомобільних перевезень» (СМАП) до Укртрансінспекції.