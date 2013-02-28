Ліквідовано ямковість на 94% основних доріг держзначення - «Укравтодор»

За станом на 28 лютого ліквідовано ямковість на 94% основних доріг загального користування державного значення, залишилося відремонтувати 160 кілометрів основних автодоріг.

Про це прем'єр-міністру України Миколі Азарову доповіло керівництво «Укравтодору», повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

У повідомленні наголошується, що мова йде про аварійний, невідкладний ремонт та про автодороги загального користування. Вулиці, автомагістралі в населених пунктах належать до комунальної власності, і відповідає за їх утримання місцева влада.

Нагадаємо, що в результаті несприятливих погодних умов поточної зими було значно пошкоджено дорожнє покриття. Загалом на початок робіт (12 лютого 2013 р.) ямковість розбила 2631 км основних доріг країни державного значення - удвічі більше, ніж зазвичай після морозів і снігопадів.

На сьогодні вже відремонтована після зимових перепадів температур дорога Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч, де було пошкоджено майже 7 тисяч квадратних метрів. Наближається до завершення ремонт доріг Київ - Одеса, Одеса - Мелітополь - Новоазовськ, Ульянівка - Миколаїв, Запоріжжя - Донецьк.

Однак, наголошується в повідомленні, «ситуація з ремонтом доріг місцевого значення, організацією якого повинна займатися місцева влада, викликає справедливі нарікання водіїв. Комунальні підприємства, на жаль, не завжди виконують свої обов'язки, дороги в межах багатьох населених пунктів ще залишаються вкритими ямами. Автолюбителі ж спрямовують своє невдоволення на «Укравтодор», замість того, щоб звертатись до місцевих керівників, вимагати від влади на місцях раціонально використовувати кошти платників податків, професійно підходити до вирішення нагальних проблем громад, зокрема з ремонту доріг на вулицях своїх міст і сіл».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого міністр інфраструктури Володимир Козак повідомив, що загальна площа ям на автомобільних дорогах по всій Україні досягла 1,4 млн кв м.

За даними «Укравтодору», на 2 тис. 631 км основних доріг загального користування державного значення ямковість у результаті зимових перепадів погоди утворилася на 178 тис. 160 кв м, що вдвічі більше, ніж зазвичай після зими.

22 лютого віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул заявив, що перед регіональною та місцевою владою України поставлено завдання упорядкувати міжміські та місцеві дороги до 1 травня.

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