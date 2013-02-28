Дороги в населених пунктах зобов'язана утримувати місцева влада, роз'яснює Кабмін

Вулиці, проїзди та автодороги в межах населених пунктів зобов'язані утримувати місцеві влади, повідомляється на сторінці прем'єр-міністра Миколи Азарова в Facebook.

"Останнім часом від Вас (користувачів Facebook - УНІАН) надходить багато фото- і відеоподтвержденій про незадовільний стан доріг в різних населених пунктах України. У зв'язку з цим потрібно роз'яснити, що не за всі з них відповідає «Укравтодор». Вулиці, проїзди і автодороги в межах населених пунктів перебувають у комунальній власності. Їх зобов'язані утримувати місцева влада", - сказано в повідомленні.

Як наголошується, місцеві ради приймають свої бюджети, виділяють або не виділяють гроші на ремонт доріг, самостійно розпоряджаються державною субвенцією на ці цілі. Тому звернення про незадовільний стан доріг у населених пунктах необхідно насамперед направляти місцевій владі і дублювати їх на сторінку М.Азарова, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул заявив, що перед регіональною та місцевою владою України поставлено завдання упорядкувати міжміські та місцеві дороги до 1 травня.