KDM Shipping у 2012 році скоротила чистий прибуток на 4,4%

Варшава. Українська судноплавна компанія KDM Shipping в 2012 році отримала 13,569 млн дол. чистого прибутку, що на близько 600 тис. або 4,4% менше аналогічного показника минулого року.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Компанія, що дебютувала на Варшавському фондовому ринку в серпні минулого року, також повідомила про зниження виручки за підсумками року на 1,5% до 28,7 млн ​​дол.

Валовий прибуток знизилася також на півтора відсотка - до 15,3 млн дол., а операційна на 1,3% до - до 13,9 млн дол.

Валова маржа компанії в 2012 році залишилася на рівні попереднього - 53%, чиста трохи знизилася: до близько 47 з майже 49 відсотків.

Компанія повідомила, що найбільшу частку в її виручці, як і раніше, займали доходи від перевезення вантажів (75%), а частка доходів Суднобудівного заводу і пасажирських перевезень становили близько 15 і 10 відсотків, відповідно.

Перевезення вантажів знизилися минулого року на майже 4% до близько 640 тис. тонн.

KDM Shipping відзначає, що представлені в цьому звіті дані не підтверджені зовнішнім аудитом.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році компанія майже потроїла свій чистий прибуток до 14,2 млн доларів за більш ніж двократного зростання виручки - до 29,2 млн дол., майже 80% якої забезпечили вантажні перевезення.

Довідка УНІАН. KDM Shipping, яка під час первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі в серпні минулого року зуміла залучити тільки 7 млн ​​дол. за майже 11% своїх акцій замість планованих близько 36 млн за 35% пакет, оцінювала на кінець вересня минулого року свої активи в майже 50 млн дол.

Незважаючи на падіння ціни її паперів з моменту дебюту до останнього закриття на 12%, її капіталізація, за останніми даними, становила 70 млн дол.

KDM Shipping володіє вантажним флотом з 9 суховантажів загальним дедвейтом близько 26,5 тис. тонн, 9 пасажирськими суднами, а також суднобудівним заводом у Херсоні.

За останніми даними, 69,90% акцій компанії володів її генеральний директор Костянтин Молодковец, 10,28% - фіндиректор - Денис Молодковец, 6,17% - компанії Miralex Inc. Решта 13,65% - free float.