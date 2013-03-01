НКРЗІ затвердила положення про перенесення абонентських номерів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), 28 лютого схвалила проект рішення «Про затвердження Положення про надання послуг з перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів». Про це повідомили УНІАН у прес-службі НКРЗІ.

Згідно з документом, впровадження послуги перенесення абонентських номерів передбачається на мережах мобільного зв'язку з 01.12.2013 року, а на мережах фіксованого місцевого телефонного зв'язку з 01.01.2015 року за наявності відповідної технічної можливості комутаційних станцій та вузлів і за умови придатності власної телекомунікаційної мережі для взаємодії з цетральної базою даних, а з 01.01.2025 року - в обов'язковому порядку.

Дія Положення поширюється на всіх операторів телекомунікацій, що надають телекомунікаційні послуги з використанням номерного ресурсу, споживачів телекомунікаційних послуг та адміністратора центральної бази даних.

Положення визначає порядок надання послуг з перенесення абонентських номерів, використання персональних номерів, визначення організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів, досудового вирішення спорів, щодо надання послуг перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів.

Проект документа буде спрямований Комісією для узгодження в зацікавлені органи державної влади відповідно до вимог чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, згідно з проектом Положення, послуга з перенесення абонентських номерів (УПН) повинна здійснюватися безкоштовно. Заявник зобов'язаний відшкодувати витрати, пов'язані з перенесенням його абонентського номера лише в разі відмови від отримання послуги в час, який перевищує встановлений ліміт і в деяких ін.

Послуга перенесення номера повинна бути забезпечена протягом 24 годин у мережах мобільного зв'язку і протягом 7 робочих днів у мережах фіксованого телефонного зв'язку після отримання заяви, за винятком випадку, коли абонент вказує більший бажаний час перенесення абонентського номера. Термін тимчасової втрати обслуговування абонентського номера при перенесенні номера не може перевищувати 3 годин.

Проект документа буде спрямований комісією для узгодження до зацікавлених органів державної влади відповідно до вимог чинного законодавства.

Довідка УНІАН. Положення розроблено згідно Закону України від 1 липня 2010 року № 2392-VI «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо збільшення переліку послуг» та відповідно до «Технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання телекомунікаційних послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером», що затверджені Наказом Адміністрації Держспецзв'язку від 01.11.2012 № 617 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.11.2012 № 1947/22259).

НКРЗІ є колегіальним органом державного регулювання у сфері телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку. Здійснює повноваження органу ліцензування, дозвільного органу, регуляторного органу та органу державного нагляду в галузі зв'язку. Підпорядковується Президенту України, підзвітна ВР. НКРЗІ складається з Голови та шести членів комісії, які призначаються на посади Президентом України.