Авіакомпанія Air Onix відкрила регулярні рейси Київ-Братислава

Авіакомпанія Air Onix (Сімферополь) відкрила регулярні рейси у напрямку Київ-Братислава (Словаччина).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив генеральний директор авіакомпанії Ігор Мельник.

Рейс виконується з аеропорту «Київ» (Жуляни).

Це перший прямий рейс із Києва до столиці Словаччини.

Авіакомпанія Air Onix виконуватиме рейси у напрямку Київ-Братислава 4 рази на тиждень. Крім того, подала до Державіаслужби заявки на виконання регулярних рейсів з Києва до Москви, Стамбула, Тель-Авіва, Праги.

І.Мельнік також повідомив, що авіакомпанія планує виконання рейсів з Києва до Баку і Астани.

Також авіакомпанія подала заявки на виконання рейсів у напрямку з Києва до Ларнаки, Варшави, Санкт-Петербурга і Калінінграда.

Усі ці рейси авіакомпанія планує виконувати з Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

Водночас І.Мельнік зазначив, що авіакомпанія подала до Державіаслужби заявки на виконання цих рейсів у серпні 2012 року, проте ще не отримала від відомства призначень або відповідей.

«Заявки були подані ще в серпні. З поданих заявок ми отримали тільки один напрямок - Братиславу. Інші напрямки ми не отримали. Причини поки невідомі. Я думаю, найближчим часом ми поставимо запитання і отримаємо на нього відповідь», - сказав він.

Крім того, І. Мельник повідомив, що авіакомпанія планує збільшити флот на 2 літаки, що дозволить виконувати чартерні перевезення.

«Ми будемо активно працювати на ринку чартерних перевезень», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Air Onix затвердила розклад мережі своїх основних маршрутів у 2013 році, згідно з яким, починаючи з літнього розкладу, авіакомпанія виконуватиме цілий рік рейси за 5 маршрутами, зокрема - 4 міжнародними.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Air Onix («Ейр Онікс») заснована в 2007 році, польоти почала з 2012 року. Базовий аеропорт - Міжнародний аеропорт «Сімферополь».

Флот компанії має три літаки Boeing 737-300/500 (142 крісла).