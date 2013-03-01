Четвірка провідних українських IT-компаній входить до сотні кращих аутсорсерів світу

Чотири українські IT-компанії увійшли до числа 100 кращих аутсорсингових компаній світу, повідомила УНІАН прес-служба Асоціації «Інформаційні технології України».

«Міжнародна Асоціація Професіоналів Аутсорсингу (International Association of Outsourcing Professionals - IAOP) опублікувала попередні результати щорічного ренкінгу 100 кращих компаній на світовому ринку послуг аутсорсингу - Global Outsourcing-100. До сотні найкращих увійшли українські IT-компанії Intetics, Luxoft, EPAM Systems і Miratech - учасники Асоціації «Інформаційні технології України»», - повідомляється у прес-релізі.

IAOP щорічно проводить незалежну оцінку компаній, що надають послуги аутсорсингу, які самостійно подають заявки на участь у ренкінгу.

Як йдеться у повідомленні, оцінка проводиться незалежними експертами - споживачами і покупцями послуг - за такими ключовими характеристиками: розмір компанії і темпи зростання, відгуки клієнтів, організаційна компетентність структури і якість управління бізнесом.

У прес-службі української асоціації повідомляють, що за останні 2 роки рейтинг зазначених IT-компаній, що потрапили в ТОП-100, зріс в середньому на 20 позицій, що обумовлено зокрема ефективною роботою офісів компаній в Україні. Результати ренкінгу 2013 року із зазначенням диспозиції компаній опублікують в травні поточного року.

«IT - ринок глобалізований і мобільний. При правильному позиціонуванні, а також більшої уваги з боку держави до переліку кращих світових IT-брендів можуть увійти до 6-7 українських компаній вже наступного року. У порівнянні з традиційними галузями економіки, IT - дуже динамічний сегмент, і тому, якщо індустрія буде поставлена ​​в рамки, в яких вона не зможе витримати конкуренції на світових ринках, слідом за представництвами іноземних компаній з країни можуть виїхати і українські розробники ПЗ. Ми сподіваємося на розуміння владою цієї реалії», - наводить слова Директора Асоціації «Інформаційні технології України» Віктора Валєєва прес-служба.

Довідка УНІАН. Асоціація «Інформаційні технології України» - професійне об'єднання учасників IT-ринку, створене для консолідації зусиль з просування на зовнішніх ринках конкурентоспроможної продукції українських компаній, сприяння створенню програмного забезпечення, що відповідає міжнародним стандартам, а також умов для подальшого розвитку галузі.

Асоціація є членом Всесвітнього альянсу інформаційних технологій і послуг (WITSA), члени якої займають близько 90% світового ринку інформаційних технологій, і Європейської IT-Асоціації (ЕКТА).

Miratech - це провідний український постачальник IT аутсорсингу з головним офісом у Стокгольмі (Швеція) і операційним офісом у Києві, Україна

ЕРАМ Systems, заснована в 1993 році, сьогодні входить до числа найбільших IT-компаній світу з представництвами в 12 країнах.

Luxoft є лідером на ринку аутсорсингу в галузі IT. Починаючи з 2005 року, Компанія надає в Україні послуги з розробки програмного забезпечення для компаній як світового, так і місцевого рівня, з офісами в Києві, Одесі та Дніпропетровську. У цей час до проектів Luxoft в Україні залучено понад 2000 осіб, обслуговуючих понад 30 компаній - лідерів світового ринку.

Intetics - є глобальною аутсорсингової IT-компанією, що спеціалізується на створенні та розробці додатків, інтеграції систем, техніки, обробки даних та підтримки бек-офісу.