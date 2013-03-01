Аеропорт «Київ» (Жуляни) наприкінці березня почне будувати новий термінал

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) планує почати будівництво нового терміналу для внутрішніх рейсів наприкінці березня - початку квітня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор компанії «Майстер Авіа», яка виступає оператором аеропорту «Київ» (Жуляни), Олексій Яковець.

«У квітні або наприкінці березня, щойно зійде сніг, ми почнемо будівництво внутрішнього терміналу, який буде розташований на Привокзальній площі з виходом на новий перон», - сказав він.

О.Яковець повідомив, що цей термінал дасть змогу «поліпшити обслуговування транзитних пасажирів, які прилітають на внутрішньоукраїнських рейсах і пересідають на міжнародні рейси».

Директор компанії повідомив, що новий термінал для внутрішніх рейсів відкриють до кінця 2013 року.

За його словами, міська влада Києва вже затвердила проект реконструкції Привокзальної площі, проте концепція використання старого терміналу поки що не визначена.

«На сьогодні стрункої теорії поки що немає, але компанії, які працюють на території аеропорту, потребують приміщень, ніщо не простоюватиме», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) планує у червні 2013 року ввести в експлуатацію зал для прийому пасажирів внутрішніх рейсів, який буде добудовано до нового терміналу аеропорту.

У разі збільшення пасажиропотоку на внутрішніх лініях, у серпні 2013 року аеропорт може почати будівництво терміналу для внутрішніх рейсів.

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) в 2012 році обслужив 861,9 тис. пасажирів – на 83,5% більше, ніж у 2011 році. За підсумками 2012 року пасажиропотік аеропорту «Київ» на внутрішніх лініях становив близько 390 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. В 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цієї миті існує як незалежне підприємство.

У 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу – 1,5 тис. кв.м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн. грн, зокрема вартість самого терміналу з впорядкуванням прилеглої території, котельною і внутрішніми мережами – 340 млн. грн і близько 60 млн. грн – облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.