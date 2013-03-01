Придніпровська залізниця у січні заощадила палива на 2,3 млн грн

Співробітники Придніпровської залізниці у січні 2013 року заощадили 512 тонн умовного палива на 2,3 млн грн, повідомляє прес-служба держпідприємства «Придніпровська залізниця».

«У рамках програми з енергозбереження у Придніпровській залізниці за січень 2013 року вдалося заощадити 512 тонн умовного палива, зокрема 75,2 тонни дизпалива, 1,14 млн кВт/год електроенергії та 28 тис. куб. м природного газу на загальну суму 2,309 млн грн», - уточнюють у прес-службі.

Сприяли економії енергоресурсів такі заходи: запровадження у структурних підрозділах економних світильників і ламп, автоматизованого і автоматичного управління зовнішнім освітленням станцій, парків, пасажирських платформ, встановлення таймерів відключення електроживлення, заміна і ремонт застарілого компресорного устаткування тощо. На реалізацію цих заходів протягом січня підприємство спрямувало 609,7 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.