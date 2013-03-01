Придніпровська залізниця готує кримський напрямок до швидкісного руху

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» у березні ц.р. зосередить основні ремонтно-колійні роботи на кримському напрямку - підготовці до швидкісного руху.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Зокрема, за цей період залізничники запланували модернізувати 10 км колій, середній ремонт здійснити на 19 км колій і 20 комплектах стрілкових переведень на напрямку Лозова-Сімферополь.

Крім того, Придніпровська залізниця у березні має намір капітально відремонтувати 4,6 км колій, у тому числі: 4,2 км у напрямку Верхньодніпровськ - Крохмало-патоковий комбінат і дві ділянки колій Інгулець.

Загальна вартість ремонтно-колійних робіт у березні становитиме 36,509 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.