Придніпровська залізниця обладнала 488 локомотивів супутниковою навігацією

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» обладнала 488 локомотивів магістралі системою супутникової навігації.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Придніпровської залізниці.

З них 147 локомотивів експлуатуються в локомотивному депо Нижньодніпровськ-Вузол, 17 - у Синельникове, 64 - у Кривому Розі, 24 - у П'ятихатках, 129 - в Мелітополі, 36 - у Сімферополі, 51 - у Дніпропетровську, 17 - у Пологах і 3 - в Керчі.

Ще 12 локомотивів магістраль планує обладнати супутниковою навігацією протягом 2013 року.

Супутникова навігація дозволяє в автоматичному режимі надавати інформацію про переміщення локомотивів в режимі он-лайн, підвищувати ефективність використання рухомого складу. Також ця система сприяє централізації управління рухом потягів і автоматичного формування даних про виконану роботу.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Єдина автоматизована система керування вантажними перевезеннями "Укрзалізниці" (АСК ВП УЗ-Е) була введена в промислову експлуатацію 7 липня 2012 року. Центр базується на основі техніки IBM P780, системи управління базами даних Oracle і прикладного програмного забезпечення розробки українських фахівців ДП ​​«Проектно-конструкторське технологічне бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті України». Зараз до системи підключено тисячі термінальних пристроїв, за допомогою яких працівники залізниць від чергових по станціях до керівників можуть отримати інформацію свого рівня, яка дозволяє ефективно управляти вантажними перевезеннями.

Сьогодні система АСК ВП УЗ-Е обслуговує понад 25 тис. користувачів 12 господарств "Укрзалізниці". Середньодобове навантаження на програмно-апаратний комплекс АСК ВП УЗ-Е в години пік становить до 74%.