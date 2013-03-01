"АероСвіт" минулого року скоротив збиток у 1,7 раза

Авіакомпанія "АероСвіт" у 2012 році скоротила чистий збиток порівняно з 2011 роком в 1,7 раза - до 846,67 млн грн.

Як повідомила компанія в системі розкриття інформації НКЦПФР, активи компанії скоротилися на 16% - до 939,34 млн грн.

Фінансові результати діяльності за 2012 рік будуть розглянуті на зборах акціонерів 3 квітня 2013 року.

За підсумками 2011 року чистий збиток "АероСвіту" становив 1,456 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого наглядова рада авіакомпанії «АероСвіт» своїм рішенням доручила виконавчому органу товариства (генеральному директору авіакомпанії) в найкоротший термін здійснити всі необхідні дії для скликання загальних зборів акціонерів з питання проведення додаткової емісії акцій Приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "АероСвіт".

Нагадаємо, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсязі.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується у київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 7 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.