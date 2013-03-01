У січні Придніпровська залізниця заощадила енергоресурсів на 2,3 млн грн

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» у січні 2013 року заощадило енергоресурсів на 2,308 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, економія на магістралі становила 512 тонн умовного палива.

Магістраль зменшила загальне споживання газу (включаючи відомчу соціальну сферу) порівняно із січнем 2012 року на 300 тис. куб. м, з них 28 тис. куб. м зекономлено безпосередньо у виробничих підрозділах Придніпровської залізниці.

Також за вказаний період залізниця скоротила використання дизельного палива на 75,2 тонни й електроенергії - на 1 млн. 140 тис. кВт/год.

За інформацією Придніпровської залізниці, серед основних заходів, спрямованих на економію енергоресурсів - впровадження в структурних підрозділах економних світильників і ламп, автоматизованого і автоматичного управління зовнішнім освітленням станцій, парків, пасажирських платформ. Також сприяли цьому установка таймерів для відключення живлення електроенергії, заміна і ремонт застарілого компресорного устаткування тощо.

На реалізацію енергозберігаючих заходів протягом січня магістраль спрямувала 609,7 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році завдяки реалізації програми енергозбереження Придніпровська магістраль заощадила 2,17 млн тонн дизпалива, 12,129 млн кВт/год електроенергії, 98,3 тонн топкового мазуту, 688,3 Гкал теплової енергії. У грошовому вираженні загальна економія енергоресурсів за 2012 становила більше 35,827 млн ​​грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.