Азаров визнав, що траса Київ-Одеса потребує капітального ремонту

Траса Київ-Одеса на сьогоднішній день потребує капітального ремонту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив в ефірі телеканалу «Інтер».

"Потрібно займатися капітальним ремонтом Одеської траси», - сказав М.Азаров

Він підкреслив, що Одеська траса є одним з основних транспортних напрямків.

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