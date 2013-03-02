Азаров визнав, що траса Київ-Одеса потребує капітального ремонту
13:11, 02 березня 2013Транспорт/Звя'зок
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Траса Київ-Одеса на сьогоднішній день потребує капітального ремонту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив в ефірі телеканалу «Інтер».
"Потрібно займатися капітальним ремонтом Одеської траси», - сказав М.Азаров
Він підкреслив, що Одеська траса є одним з основних транспортних напрямків.
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