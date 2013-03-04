Французькі правозахисники подали до суду на Samsung за порушення умов праці співробітників

Три французькі правозахисні організації подали до суду на південнокорейську Samsung, звинувативши компанію в порушенні умов праці співробітників на підприємствах, передає «Газета.Ru» з посиланням на Financial Times.

Позови подали ще минулого тижня. Правозахисники посилаються на серію доповідей China Labor Watch - нью-йоркської правозахисної організації, яка виявила численні порушення на заводах Samsung, а також на виробничих потужностях її постачальників у Китаї. Зокрема в доповідях China Labor Watch йдеться про незаконне використання дитячої праці.

До того ж Samsung позиціонує себе як корпорація, яка дотримується «всіх законів та етичних норм».

«Це перша спроба домогтися судових санкцій за балаканину міжнародних корпорацій», - заявив один з правозахисників Вільям Бурдон, який раніше виграв суд проти нафтової компанії Total, яка омежувала права співробітників у М'янмі.

Раніше подібні звинувачення лунали на адресу тайванської Foxconn, яка займається збіркою пристроїв Apple. Компанія опинилася в центрі скандалу через серію самогубств її співробітників, а також використання дитячої праці.