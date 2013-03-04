Працівники Iberia знову страйкують. Скасовано 1300 авіарейсів

Працівники найбільшого авіаперевізника Іспанії Iberia почали в понеділок, 4 березня, п'ятиденний страйк, у результаті якого скасовуються близько 1300 рейсів.

Сама Iberia скасовує близько 430 рейсів, ще 850 рейсів скасовано «дочками» Iberia - Iberia Express, Air Nostrum і Vueling.

Це вже друга подібна акція протесту за останній місяць. Перша відбулася з 18 по 22 лютого. За оцінками експертів, за п'ять днів Іберія втрачає майже 1 млн євро.

Iberia входить до британо-іспанського холдингу International Airlines групи, який минулого тижня заявив про намір звільнити майже 4000 осіб з Іберії з метою скорочення витрат.

Прибуток Iberia почав знижуватися через економічну кризу в Іспанії, а також зростаючу конкуренцію з боку лоукостерів і високошвидкісних поїздів. Через це Міжнародні Авіалінії Група отримала збиток у розмірі 631 млн євро в 2012 році, передає Газета.ru.