Грищенко: Кабмін налаштований максимально підтримувати ІТ-галузь

Віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко запевняє, що уряд налаштований максимально підтримувати вітчизняну ІТ-галузь.

Про це він сказав 1 березня під час зустрічі з представниками провідних вітчизняних компаній у галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій, повідомляється на урядовому порталі.

«Галузь інформаційних технологій є прикладом успішного створення силами приватного капіталу нової та конкурентоспроможної на міжнародних ринках галузі економіки. В Україні зареєстровано 3292 IT-компанії, з них близько 2000 компаній працюють в області розробки програмної продукції», - зазначив К.Грищенко.

Як йдеться у повідомленні, під час дискусії було порушено низку таких важливих питань, як зміни українського законодавства, які сприяли б подальшому розвитку IT-ринку в Україні, активізації взаємодії провідних українських компаній з вітчизняними вищими навчальними закладами та шляхам просування найбільш перспективних вітчизняних розробок в IT -сфері на зовнішніх ринках.

К.Грищенко висловив готовність всебічно підтримувати вітчизняних виробників програмної продукції та сприяти виходу українських ІТ-компаній на міжнародні ринки. «Вважаю за необхідне опрацювати питання проведення потужної презентації української галузі ІТ на одній з міжнародних майданчиків», - заявив віце-прем'єр.

Крім того, К.Грищенко закликав до тісної взаємодії ІТ-компаній з освітніми та науковими закладами України, наголосивши на необхідності узгодженого співробітництва бізнесу та освіти.

«Пропоную найближчим часом запланувати і провести зустріч в одному з українських профільних інститутів, присвятивши її питанням співпраці провідних вітчизняних та іноземних IT-компаній з науковими та освітніми установами. На такій зустрічі ми могли б відверто поговорити про проблеми галузі в контексті освіти», - наголосив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, уряд України за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Миколи Азарова з представниками українських IT-компаній та народними депутатами вирішив ініціювати запровадження стимулюючого режиму роботи для провідних IT-компаній України, що сприятиме не тільки прямому розвитку галузі, легалізації підприємств, але і залученню інвестицій.

Довідка УНІАН, 24 травня 2012 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні закони України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» та «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції». Дані закони передбачають зниження для учасників IT-ринку прибуткового податку і податку на прибуток до 5%, а також звільнення від ПДВ.

31 травня Закони направили на підпис Президенту України.

У червні представники IT-індустрії звернулись з відкритим листом до Президента з проханням підписати закони про пільгове оподаткування учасників IT-ринку.

У державному бюджеті України на 2013 рік обсяг податкових пільг становить 70,4 млрд грн.

Міжнародний валютний фонд, місія якого завершила свою роботу в Україні 12 лютого, підтримала ініціативу Міністерства доходів і зборів з інвентаризації системи податкових пільг і дотацій.