«Укрзалізниця» пропонує розробити пасажирські двосистемні електровози

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») провела нараду за участю виробників тягового рухомого складу, комплектуючих деталей, вузлів і систем, які планується застосувати в майбутній конструкції пасажирських двосистемних електровозів для залізниць України.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», на залізницях України саме двосистемні пасажирські електровози ще ніколи не використовувалися, проте в локомотивному парку функціонують двосистемні вантажні електровози.

Цей тяговий рухомий склад має можливість працювати на двох видах струму - 25 кВ змінному 50 Гц і постійному 3 кВ, а в місцях стикування різних систем харчування електрифікованих ділянок залізниць України не потрібно міняти локомотив і витрачати на це час.

Учасники наради в «Укрзалізниці» обговорили пропозиції учасників з розміщення обладнання на електровозі, компонуванні основних і допоміжних систем і вузлів, дизайну екстер'єру.

Також були проаналізовані пропозиції виробників комплектуючих деталей і систем для гальмівного обладнання, колісних пар, кабінних модулів електровоза, сантехнічного модуля, радіостанцій, комплексу безпеки, систем відеоспостереження.

Розробка проектів вузлів і деталей майбутнього електровоза почнеться вже в березні 2013 року.

У нараді за погодженням технічних рішень для проектування і створення пасажирських двосистемних електровозів для залізниць України взяли участь представники вітчизняних підприємств-виробників комплектуючих, зокрема концерну «Укрросметал» (Суми), ВАТ НВЦ «Трансмаш» (Луганськ), ТОВ ПКВП «МДС» (Дніпропетровськ), ТОВ «НВО «Хартрон-Експрес» (Харків), ВАТ«Укрелектроапарат» (Хмельницький), ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», ТОВ «Брашов» (Львів), ВАТ «Крюківський ВБЗ» (Кременчук), а також фахівці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту.

Крім цього були запрошені представники провідних європейських компаній-виробників обладнання та компонентів для залізничного рухомого складу МГЗ «ТРАНСМАШ», «НВО «САУТ», ВАТ «НІІАС» (Росія), «Кнорр-Бремзе» (Німеччина).

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» передбачено Програмою економічної активізації на 2013-2014 роки, розробленої Урядом України за дорученням Президента України.

Комплексна програма оновлення рухомого складу України на 2008-2020 роки передбачає суміщення придбання нового рухомого складу та модернізації того, що перебуває в експлуатації.

У рамках Програми на 2013 рік на модернізацію вантажних і пасажирських вагонів, тягового рухомого складу, колійної техніки та іншого рухомого складу передбачається спрямувати майже 608 млн грн.

Оновлення рухомого складу планується здійснювати в пасажирському господарстві за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, у вантажному господарстві та інфраструктурних проектах - за рахунок власних та залучених коштів залізниць.