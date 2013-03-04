Процедура перенесення мобільних номерів вимагає серйозного доопрацювання - «МТС Україна»

Для впровадження в Україні працюючої послуги перенесення номера необхідно серйозно доопрацювати нормативну базу, в якій залишається багато «білих» плям і навіть невідповідностей українському законодавству, чітко визначити порядок надання послуги та встановити реальні терміни її запуску.

Про це йдеться в коментарі оператора мобільного зв'язку «МТС Україна» щодо затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів, який наданий агентству УНІАН.

«Лише тоді, цілком можливо, через рік-півтора українські абоненти зможуть переходити від одного оператора до іншого зі збереженням номера», - вважають в компанії.

Серед питань, які вимагають, на думку «МТС Україна», доопрацювання зокрема порядок оформлення заявок абонентами на перенесення номера. До того ж, вважають в компанії, використання для цієї мети SMS «занадто ризиковано і тому неприйнятна», тому що, наприклад, за такого способу заявки «перевести людину на іншого оператора, навіть без його відома, зможе будь-який жартівник або хуліган». Для прискорення самого процесу зміни оператора, вважають в компанії, можна використовувати електронну пошту та електронний підпис, що засвідчує особистість абонента.

Неврегульованими в положенні, вважають в «МТС Україна», залишаються питання міжоператорських взаєморозрахунків, розрахунків між оператором та абонентами, - в останньому випадку залишається неврегульованим питання, як діяти у разі залишку коштів на рахунку абонентів передплати або заборгованості контрактних абонентів на момент переходу до іншого оператора, все це вимагає одночасно проінформувати не тільки приймаючу сторону (що визначається положенням), але і оператора, від якого абонент має намір піти.

У компанії також звертають увагу на ризики (і відповідальність за них), які не враховані в положенні, пов'язані з порушеннями в роботі обладнання адміністратора перенесених абонентських номерів (що призведе до того, що всі абоненти з перенесеними номерами залишаться без зв'язку), а також з захистом персональних даних у базі перенесених номерів, так як у разі недостатньої захищеності системи посилюється ризик витоку інформації.

У «МТС Україна» вважають, що послуга перенесення номерів, визначена у положенні як безкоштовна, повинна оплачуватися, тому впровадження послуги - витратний проект, при цьому послугою апріорі скористається незначне число абонентів, і «оплачувати послугу повинні абоненти, які бажають змінити оператора, а не всі інші абоненти». Саме тому, за даними «МТС Україна», в більшості країн ця послуга є платною, наприклад, у Голландії вартість переходу - 25 євро (термін - 10 днів), у Німеччині - 24 євро (6 днів), в Італії - 10 євро (3 дні).

Тому, відзначили в «МТС Україна», «щоб не дискредитувати ідею ще на старті», необхідно забезпечити коректну і ефективну взаємодію між операторами і адміністратором бази даних, до дрібниць відпрацювати механізм послуги.

«Адже якщо в абонентів, які захочуть зберегти номер, виникатимуть складнощі, незручності, обмеження в роботі сервісів при переході від одного оператора до іншого, якісь накладки і помилки, втрачається сам сенс такого переходу», - йдеться в коментарі.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), 28 лютого 2013 року на своєму засіданні схвалила проект рішення «Про затвердження Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів».

Зокрема, згідно з документом, впровадження послуги перенесення абонентських номерів передбачається на мережах мобільного зв'язку з 01.12.2013 року, а на мережах фіксованого місцевого телефонного зв'язку з 01.01.2015 року за наявності відповідної технічної можливості комутаційних станцій та вузлів і за умови придатності власної телекомунікаційної мережі для взаємодії з центральною базою даних, а з 01.01.2025 року - в обов'язковому порядку. Положенням також визначено, що послуга перенесення номерів буде безкоштовною для абонентів - для її активації достатньо буде відправити SMS або заповнити заявку на сайті «приймаючого» оператора.

Довідка УНІАН. Мережа мобільного зв'язку «МТС Україна» охоплює понад 98% території України, компанія обслуговує 19,9 млн абонентів. Дохід компанії у 2011 році становив 9,1 млрд грн.

«МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).