Пшонка призначив Олійника прокурором з нагляду за транспортною сферою Київської області

Наказом Генерального прокурора України Віктора Пшонки призначено радника юстиції Сергія Олійника на посаду прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері Київської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

До цього призначення С.Олійник працював на посаді начальника відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені прокуратури Київської області.

С.Олійник працює в органах прокуратури з 2005 р., працював на різних посадах в прокуратурах Черкаської та Київської областей.