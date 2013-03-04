Південна залізниця здаватиме в оренду вагони-ресторани

Південна залізниця (ПЗ) проведе презентацію оренди вагонів-ресторанів, які включаються до складу потягів Південної залізниці.

Як повідомляє ПЗ, вагони-ресторани можуть здаватися в оренду строком на один рік.

Плата за оренду вагонів встановлюватиметься на підставі незалежної експертної оцінки та розраховуватиметься залежно від рентабельності напрямку курсування, а також технічного стану вагонів-ресторанів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць України. її протяжність становить понад 3000 км, розгорнута довжина головних колій становить понад 4000 км. Географічне положення і конфігурація напрямків і ділянок залізниці визначає її велике транзитне значення. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 млн осіб.