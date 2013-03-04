«Укрзалізниця» виявила біля підприємств 20 покинутих вантажних потягів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») станом початок березня виявила 20 вантажних потягів, які простоювали на станціях і на підходах до підприємств-вантажоодержувачів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», у складі цих потягів з обороту виведено 1 099 вантажних вагонів.

Зокрема, на Придніпровській залізниці очікують завантаження 12 потягів, у тому числі 1 із зерном, 3 - з гематитом і 4 - із газом, на Одеській залізниці (ОЗ) простоюють 8 складів, у тому числі 4 порожні, 2 - з флюсами, 6 - із газом.

«Затримки вагонів замовників послуг «Укрзалізниці» носять систематичний і прогресуючий характер. Підприємства не виконують норми й істотно перевищують час користування вагонами під вантажними операціями на під'їзних коліях. Це призводить до втрат завантажувальних ресурсів. Крім того, покинуті потяги часто перешкоджають рухові вантажних і пасажирських потягів на магістральних коліях, що також призводить до фінансових втрат залізниці», - зазначають в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, залізниці України, через простій і затримки піввагонів на під'їзних коліях промислових підприємств, за 6 місяців 2012 року не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоотримали, таким чином, понад 96 млн грн.

Залізниці України у січні 2013 року, за остаточними даними, перевезли 32,247 млн тонн вантажів, що становить 93,1% щодо обсягів за січень 2012 року.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.