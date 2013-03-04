Південно-Західна залізниця на свята запустить екскурсійний ретро-потяг по Києву

Південно-Західна залізниця (ПЗЗ) планує запустити навколо Києва екскурсійний ретро-потяг, який курсуватиме за маршрутом 8 і 9 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, ретро-потяг вирушатиме з першої платформи столичного вокзалу.

Пасажири ретро-потяга, маючи на руках проїзний квиток, зможуть відвідати виставковий майданчик, присвячений історії рухомого складу, який знаходиться на 14-й колії ст. Київ-Пасажирський.

Як повідомляв УНІАН, ПЗЗ запускала ретро-потяг на різдвяні свята 5, 6 і 7 січня. Ретро-потяг уже здійснив 77 рейсів, під час яких перевезено понад 4 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших нинішньої України.

Залізнична мережа залізниці розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних колій перевищує 4000 км. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів осіб.