Хюндай з Києва до Львова планують пустити зі станції Дарниця

Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) планує організувати рух швидкісного міжрегіонального електропотяга Інтерсіті+ Київ-Львів зі станції Дарниця в Києві.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив директор державного підприємства УЗШК Леонід Лобойко.

«Ми плануємо найближчим часом пустити потяг на Львів не з вокзалу Київ-Пасажирський, а зі станції Дарниця. У зворотному напрямі він теж слідуватиме до станції Дарниця, а на Київ-Пасажирський просто робитиме зупинки», - сказав він.

Л.Лобойко також відзначив, що надалі на станції Дарниця будуть організовані зупинки потягів Інтерсіті+, що прямують до Донецька і Харкова.

«Тут (у Лівобережній частині Києва — УНІАН) великий спальний район, і тут живуть 30-40% пасажирів, які їздять у наших потягах. Їм це буде зручно», - сказав Л.Лобойко.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) було створене відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації і технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda.