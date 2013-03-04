Маршрут потяга Інтерсіті+ Київ-Дніпропетровськ продовжать до Запоріжжя

Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) планує продовжити маршрут швидкісного потяга Інтерсіті+, що курсує за напрямком Київ-Дніпропетровськ, до Запоріжжя.

Про це УНІАН повідомив директор державного підприємства УЗШК Леонід Лобойко.

«Ми плануємо найближчим часом продовжити потяг «Хюндай» від Дніпропетровська до Запоріжжя. Там відстань близько 100 км, але ми бачимо, що по обороту він може встигати, і Запорізька область може бути підключена до нашого швидкісного руху», - сказав він.

За словами Л.Лобойка, продовження маршруту до Запоріжжя можливе «до травня, а якщо не встигнемо, то з нового графіка це буде 100%».

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) створено відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних та зарубіжних виробників.

На сьогодні УЗШК оперує 10 міжрегіональними електропотягами виробництва Hyundai Rotem і двома чеськими двоповерховими міжрегіональними потягами подвійного струму Skoda.