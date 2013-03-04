На Придніпровській залізниці запобігли крадіжкам вантажів на 59 тис. грн

Працівники служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці у січні-лютому 2013 року запобіглили 74 випадкам крадіжок вантажів з потягів і майна підприємства на суму 59 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, за спробу розкрадань затримано 59 осіб. Зловмисники намагалися викрасти вугілля, складові частини електровозів, вагонні повітророзподільники.

Зокрема, 22 лютого під час оперативно-профілактичних заходів на станції Мелітополь оперативна група стрілецької команди запобіглала крадіжці електричного полюс-перетворювача, знятого з локомотива. Затримано непрацюючого чоловіка, якого разом з украденим доставлено до лінійного відділу міліції.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.