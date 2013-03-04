В «Укрзалізниці» кажуть, що на 7 березня ще є квитки

Залізничні квитки зі столиці до міст-мільойонників на 7 березня залишаються у вільному продажу завдяки призначенню додаткових потягів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), залізниці призначили до Міжнародного жіночого дня 6 додаткових потягів, які зроблять 12 рейсів.

Додаткові потяги курсуватимуть, починаючи з 6 березня.

Зокрема, до туристичних центрів Західної України призначено 4 потяги, які здійснять 8 рейсів.

Також на 7 березня призначено два додаткові рейси потягів Інтерсіті+ сполученням Київ-Харків-Київ.

На найпопулярнішу дату - 7 березня, станом на 4 березня, на потяги Інтерсіті+ сполученням Київ-Харків залишається у вільному продажу 257 квитків 1-го класу і 396 квитків 2-го класу, сполученням Київ-Донецьк - 282 квитки 1-го класу і 349 квитків 2-го класу, сполученням Київ-Дніпропетровськ у продажу залишаються 148 квитків 1-го класу і 259 квитків 2-го класу.

Крім того, на напрямку Київ-Одеса у вільному продажу залишається 41 квиток у плацкартний вагон і 9 місць у вагоні класу люкс.