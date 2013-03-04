На Придніпровській залізниці за 2 місяці затримано 434 порушники

Працівники служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці у січні-лютому 2013 року за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті (ходіння по коліях у невстановлених місцях, незаконний проїзд вантажними потягами тощо) затримали 434 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, з них 215 оштрафовані на суму понад 7 тис. грн.

Водночас за 2 місяці 2013 року на Придніпровській залізниці травмувалися 19 громадян, не пов'язаних з виробництвом, серед них одна дитина. Це на 6 випадків більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було травмовано 13 осіб.

За інформацією Придніпровської залізниці, запобігання невиробничому травматизмові на залізничних об'єктах залишається пріоритетним завданням магістралі і в 2013 році.

Комплекс організаційно-технічних заходів передбачає регулярне оповіщення громадян на всіх вокзалах і станціях про маневрові роботи і наближення рухомого складу. Також Придніпровська залізниця ремонтує залізничні переїзди, оновлює прилади зовнішнього освітлення станцій, переїздів та посадкових платформ і тощо.

У поточному році фахівці служби охорони праці Придніпровської залізниці планують провести кілька місячників профілактично-роз'яснювальної роботи щодо попередження випадків невиробничого травматизму на залізничному транспорті серед учнів навчальних закладів, розташованих поблизу залізничних об'єктів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.