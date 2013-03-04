Сумські перевізники підвищили вартість проїзду на міжміських маршрутах

У Сумах приватні компанії, що здійснюють міжміські пасажирські перевезення до Києва, Харкова, Дніпропетровська та інших міст України, відсьогодні підняли вартість проїзду на своєму транспорті.

Як повідомили УНІАН у компаніях «Сервіс-Люкс», SanAvto, «Еліт-експрес», які здійснюють такі перевезення, підвищення є вимушеною мірою, викликаною подорожчанням паливно-мастильних матеріалів, запчастин до автомобілів і збільшеною мінімальною заробітною платою з моменту останнього підвищення тарифу.

Зокрема, починаючи з сьогоднішнього дня, поїздка із Сум до Києва коштуватиме на 20 грн дорожче, ніж раніше, - 120 грн, а проїзд з Сум до столичного аеропорту «Бориспіль» - 150 грн. Із Сум до Харкова вартість проїзду подорожчала на 10 грн - до 70 грн. Відповідно, підвищилася вартість проїзду і до інших міст України.

У свою чергу в Сумській облдержадміністрації УНІАН повідомили, що наразі діяльність приватних компаній, що здійснюють міжобласні пасажирські перевезення, на території регіону нічим не регламентована, оскільки підприємці здійснюють їх під виглядом нерегулярних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, перевізники, які здійснюють пасажирські перевезення в місті Суми, вимагають підняти тариф на проїзд пасажирів з 2 до 3 грн, однак він досі не узгоджений Сумською міськрадою.