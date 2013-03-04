Повідомлення для ЗМІ

Колектив УНІАН, керівництво та основний власник інформаційного агентства домовилися про шляхи вирішення проблем, які виникли останнім часом.

Представники колективу отримали необхідні роз’яснення та інформацію, яка задовольнила колектив.

Сторони вирішили питання не в режимі взаємного тиску, а в атмосфері довіри та співробітництва.

Колектив задоволений отриманими запевненнями, а керівництво взяло на себе всю відповідальність за новини, які викликали резонанс в медіа-просторі.