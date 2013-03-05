Apple очолив рейтинг найдорожчих брендів світу

Американська Apple посіла перше місце в рейтингу 500 найдорожчих світових брендів за версією консалтингової компанії Brand Finance (BF) - її вартість оцінюється в 87,3 млрд доларів, повідомляється в прес-релізі BF.

На другому місці - південнокорейська Samsung з вартістю бренду 58,77 млрд доларів. Це єдина компанія в першій десятці не з США. На третьому місці - Google з 52,13 млрд доларів.

Лідером серед японських корпорацій виявилася Toyota з 25,97 млрд доларів. Компанія опинилася на 15-му місці, як і в минулорічній версії рейтингу, передає ПРАЙМ.

Найдорожчими німецькими брендами виявилися автомобільні: Volkswagen піднявся до 17-го рядка з 35-го і коштує 23,66 млрд доларів. BMW і Mercedes-Benz коштують 23,23 і 20,3 млрд доларів відповідно.

До списку перших 50 компаній увійшли всього три британські - Vodafone, HSBC і Tesco, дві китайські (ICBC і China Construction Bank), стільки ж французьких (BNP Paribas і GDF Suez), і по одній з Нідерландів і Швейцарії (Shell і Nestle).

Найвищу позицію з російських компаній зайняв Ощадбанк - він єдиний увійшов до першої сотні і піднявся до 63-го рядка з 78-го роком раніше. Бренд коштує 14,16 млрд доларів.

Найближче розмістився "Газпром" (8,3 млрд доларів, 122-е місце).

Далі, з великим відривом, ЛУКОЙЛ (218-а позиція), "Вимпелком" (торгова марка "Білайн") (232), "Роснафта" (256), "Магніт" (346), МТС (361) і "Мегафон" (433 рядок, 2,84 мільярда доларів).