Стрілкові переведення на напрямках прискореного руху відповідають вимогам безпеки - «Укрзалізниця»

Стрілкові переведення на напрямках прискореного руху повністю відповідають вимогам безпеки і встановленим швидкостям руху поїздів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, інформація, розповсюджена низкою ЗМІ про те, що стрілкові переведення залізниць України не пристосовані до швидкісного руху і тому становлять загрозу для безпеки пасажирів, не відповідає дійсності і є безпідставною провокацією.

«Жодне з видань, яке розмістило цю інформацію, не зверталось до «Укрзалізниці» за коментарем фахівців. «Укрзалізниця» наполягає на опублікуванні спростування усіма ресурсами, які розмістили неперевірену та неправдиву новину», - йдеться у повідомленні відомства.

«Укрзалізниця» офіційно заявляє, що стрілкові переведення, як і інші елементи будови колії, використовуються відповідно до норм безпеки та необхідних технічних параметрів. Стрілкові переведення на напрямках прискореного руху пристосовані до руху поїздів із встановленими швидкостями, відповідають нормам і ніякої загрози для руху швидкісних поїздів не становлять.

«Укрзалізниця» наголошує, що на залізницях України здійснюється постійний контроль за якістю стрілкових переведень, надійністю їх конструкцій, дотриманням норм безпеки. Усі стрілкові переведення, що надходять від виробників, мають паспорт якості та проходять сертифікацію. У процесі експлуатації здійснюється постійний контроль технічних параметрів стрілкових переведень з використанням технічних засобів, щомісячно їх перевіряє комісія.

«Стрілкові переведення, які укладені на напрямках прискореного руху пасажирських поїздів Львів – Київ – Харків – Донецьк - Дніпропетровськ, перевірені, їх технічний стан відповідає вимогам Правил технічної експлуатації залізниць України, Інструкції з устрою та утриманню колії і забезпечують безпеку руху при встановлених швидкостях», - наголошує «Укрзалізниця».

У повідомленні також наголошується, що для впровадження прискореного руху «Укрзалізниця» здійснила великий комплекс робіт з підготовки залізничної інфраструктури, зокрема виконала значний обсяг робіт з модернізації та ремонту колії, а також заміни стрілкових переведень. Упродовж 2010-2012 рр. на напрямках прискореного руху залізничники замінили на нові 592 стрілкові переведення, з яких 282 – безстикові.

Цього року під час виконання колійних робіт на кримському напрямку планується замінити на нові 26 комплектів стрілкових переведень.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році в рамках капітального ремонту залізничних колій замінено на нові 779 комплектів стрілкових переведень. Для забезпечення стабільного стану інфраструктури колійного господарства щорічно необхідно виконувати близько 800 км модернізації і 1000 км капітального ремонту залізничних колій, укладання 1200 комплектів стрілкових переведень.

Довідка УНІАН. Останні 10 років на залізницях України використовуються стрілкові переведення двох типів (п’яти марок) на залізобетонних та дерев’яних брусах. Вибір типу та марки стрілкового переведення залежить від умов експлуатації, необхідності реалізації певної швидкості руху у прямому та бічному напрямках.

Стрілкові переведення також укладаються на залізничних станціях, де швидкість руху навіть прискорених поїздів обмежена і не перевищує 140 км/год.