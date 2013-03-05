В Україні до 2014 року повинні оновити 9 тис. км автодоріг

Уряд очікує від дорожніх будівельників оновлення 9 тис. км автодоріг протягом 2013-2014 років, повідомив у вівторок, 5 березня, на колегії Міністерства інфраструктури віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Від дорожників у найближчі 2 роки уряд очікує оновлення 9 тис. км автомобільних доріг».

О.Вілкул повідомив, що в 2012 році дорожні будівельники виконали роботи на суму 10,1 млрд грн.

Він також зазначив, що в найближчих планах уряду завершення будівництва моста через Дніпро до Запоріжжя, будівництва окружних доріг навколо великих міст, а також робота зі створення транзитної автомагістралі, яка сполучатиме східні й західні кордони.

«У дорожньому будівництві важливо чітко ставити завдання й жорсткіше контролювати їх виконання», - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого міністр інфраструктури України Володимир Козак повідомив, що загальна площа ям на автомобільних дорогах по всій Україні сягнула 1,4 млн кв м.

За даними «Укравтодору», на 2 тис. 631 км основних доріг загального користування державного значення ямковість, внаслідок зимових перепадів погоди, утворилася на 178 тис. 160 кв. м, що вдвічі більше, ніж зазвичай після зими.

22 лютого віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул заявив, що перед регіональною й місцевою владами України поставлено завдання впорядкувати міжміські й місцеві дороги до 1 травня.

Пізніше керівництво «Укравтодору» доповіло прем'єр-міністру Миколі Азарову, що станом на 28 лютого ліквідовано ямковість на 94% основних доріг загального користування державного значення, залишилося відремонтувати 160 кілометрів основних автодоріг.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства інфраструктури на 1 січня 2012 року, з початку реалізації Держпрограми розвитку автодоріг на 2007-2011 роки на виконання відповідних заходів було направлено 62,2 млрд грн – 93% від орієнтовних обсягів фінансування, зокрема надходження спеціального фонду держбюджету становили 115,7% плану, надходження коштів місцевих бюджетів - 56,4%, надходження з інших джерел – 84%.

Довжина української мережі автомобільних доріг загального користування становить 169,5 тис. км. На автодорогах налічується 16,172 тис. мостів і шляхопроводів загальною довжиною 381,9 тис. погонних метрів.