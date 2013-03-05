У транспортному комплексі України в 2012 році освоєно понад 24 млрд грн інвестицій

У транспортному комплексі України в 2012 році освоєно 24,4 млрд грн капітальних інвестицій, з яких 7,9 млрд грн, або 33%, становлять власні кошти підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії Міністерства інфраструктури України повідомив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул.

За його словами, для збільшення інвестицій у транспортну галузь необхідно широко використовувати можливості державно-приватного партнерства, яке дозволяє зокрема залучити інвестиції в реконструкцію портів і аеропортів.

«На умовах державно-приватного партнерства реконструюють аеропорти. За рахунок інвестора побудують термінальні комплекси, а за бюджетні кошти побудують нові злітно-посадкові смуги», - сказав він.

За словами О.Вілкул, «також держава створить можливості для розвитку аеропортів «Сімферополь», «Луганськ», а також Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) та інших».

Як повідомляв УНІАН, зокрема залізниці України в 2012 році інвестували в державні програми з розвитку залізничної інфраструктури майже 645 млн грн власних коштів.

У 2013 році залізниці України, згідно з фінансовим планом, скоротять інвестиції в модернізацію колій на 36,7% у порівнянні з 2012 роком - до 2,78 млрд грн.

В Україні на реконструкцію та будівництво доріг до Євро-2012 витрачено близько 2 млрд дол.