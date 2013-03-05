Фактична завантаженість аеропорту «Львів» не перевищує 8% від проектної – аудит

Рахункова палата України під час аудиту встановила, що фактична завантаженість реконструйованого аеропорту «Львів» становить 8% від проектної, що з урахуванням амортизації побудованих потужностей зумовлює необхідність налагодження ефективної роботи аеровокзалу.

Про це УНІАН повідомили в Рахунковій палаті у відповідь на офіційний запит агентства.

«Мінінфраструктури свого часу прийняли недостатньо обгрунтовані рішення про збільшення пропускної спроможності ДП «Міжнародний аеропорт «Львів», що перевищує рекомендації УЄФА більш ніж на третину. Це й сприяло зростанню ризиків неефективного використання побудованих потужностей. За розрахунками аудиторів, завантаженість ДП «МА «Львів» становить близько 8% від проектної потужності - 7,3 млн пасажирів на рік», - сказано в повідомленні Рахункової палати.

У повідомленні також зазначається, що в період 2008-2011 років і першому півріччі 2012 року мало місце неефективне використання коштів, що виділяються з бюджету на розвиток Львівського аеропорту. «Зокрема з виділених на розвиток аеропорту 89,9 млн грн до бюджету було повернено 31,8 млн грн, а решта грошей – 58,1 млн грн - до моменту закінчення Євро-2012 - так і залишилися невикористаними», - йдеться в повідомленні Рахункової палати.

Як повідомляв УНІАН, Рахункова палата України під час аудиту встановила, що 3,693 млрд грн бюджетних асигнувань, виділених на будівництво й реконструкцію терміналів міжнародного аеропорту «Бориспіль», було використано неефективно і з порушенням законодавства внаслідок недостатнього контролю з боку Міністерства інфраструктури і організації «Укрєвроінфрапроект».

Згідно з держпрограмою підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, на підготовку до чемпіонату Євро-2012 передбачалося виділити 26 млрд грн. До того ж обсяг держгарантій ііз запозичень для реалізації проектів під Євро-2012 передбачався у розмірі 2,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» - найбільший у Західній Україні за пасажиропотоком і маршрутною мережею. У 2011 році аеропорт був реконструйований. У рамках реконструкції було побудовано новий термінал загальною площею 48 тис. кв. м, а також реконструйовано злітно-посадкову смугу.