Транспортні підприємства України в 2012 році скоротили чистий прибуток на 20%

Транспортні підприємства, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України, за підсумками 2012 року скоротили чистий прибуток на 20% - до 3,266 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив заступник міністра інфраструктури Дмитро Демидович.

Він також повідомив, що чистий прибуток 18 державних морських торгових портів становив 1,4 млрд грн, що становить 99,6% від рівня 2011 року.

Всього державні морські торгові порти в 2012 році перевантажили 109 млн тонн вантажів.

Загальна перевалка вантажів морськими портами всіх форм власності в 2012 році становила 154 млн тонн

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, підприємства транспорту України за підсумками 2012 року перевезли понад 6,812 млрд пасажирів – на 2,4% менше, ніж у 2011 році.

Перевезення вантажів транспортними підприємствами України скоротилося на 4,9% - до 772,8 млн тонн.

Державні і приватні порти України в 2012 році переробили 160,641 млн тонн вантажів - на 0,62% менше, ніж у 2011 році.

18 державних морських портів у 2012 році переробили 109 млн тонн вантажів, зокрема 33,5 млн тонн транзитних, 64,8 млн. тонн експортних і 9,36 млн тонн імпортних вантажів.