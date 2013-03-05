Адміністрацію морських портів може очолити начальник Одеського порту

Виконувачем обов'язків начальника Адміністрації морських портів України може бути призначений начальник Одеського морського торгового порту (ОМТП) Юрій Васьков.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві інфраструктури, про це заявив міністр інфраструктури Володимир Козак під час колегії у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2012 року Верховна Рада України прийняла закон про морські порти. 8 червня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про морські порти України».

Згідно з цим законом, в Україні буде створено Адміністрацію морських портів із метою утримання й забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй в господарське ведення, зокрема модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території й акваторії морського порту, та інших цілей.

Адміністрація морських портів має бути створена до 14 червня 2013 року.

Довідка УНІАН. Одеський морський торговий порт - найбільший порт в Україні й один із найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу й Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна довжиною до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.

2012 рік порт закінчив із чистим прибутком 416,1 млн грн, 2011 рік - 415,8 млн грн.