Обрано нового голову правління ІнАУ

На проведеному вчора засіданні нового правління Інтернет асоціації України (ІнАУ) головою правління обрано Тетяну Попову.

Про це УНІАН повідомив виконавчий директор ІнАУ Володимир Куковський.

За його словами, заступником голови правління обрано Сергія Одинця.

До 2012 року Т.Попову протягом 9 років обирали головою правління ІнАУ.

У 2012 році ІнАУ по черзі очолювали Олександр Ольшанський (компанія IMENA.UA) - з 13 березня по 23 квітня 2012 року, і Сергій Бойко (компанія ВОЛЯ), який обіймав посаду голови правління з 23 квітня до 27 лютого 2013 року. С.Бойко був обраний головою правління ІнАУ на позачерговому з'їзді організації 23 квітня 2012 року, який був скликаний у зв'язку з протиріччями всередині ІнАУ через різні підходи до розвитку дочірнього підприємства ІнАУ «Українська точка обміну трафіком UA-IX».

Т.Попова, як і С.Бойко, на відміну від О.Ольшанского, виступає проти залучення приватних інвесторів у дочірнє підприємство ІнАУ «Українська точка обміну трафіком UA-IX».

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2013 року на 16-му з'їзді ІнАУ було обрано нове правління, до складу якого увійшли: Владислав Гранкін (РБК), Михайло Комісарук ("Укрнет"), Олександр Кульчицький ("Телесистеми України"), Віктор Мазур (колишній член НКРЗІ, «Ромсат»), Андрій Нагорнюк ("В.О.К.С."), Сергій Одинець («Ай Ті Системз»), Іван Пєтухов ("Адамант"), Тетяна Попова ("Альфа Каунтер") , Олександр Федієнко ("ІМК"), Елліна Шнурко-Табакова ("ІСС").

Довідка УНІАН. Інтернет Асоціація України (ІнАУ) - професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій, об'єднує понад 130 підприємств. Діяльність ІнАУ спрямована на практичну реалізацію проектів, що сприяють розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет, захист інтересів своїх членів, проведення експертної аналітичної роботи з аналізу, розробки та коригування законодавчої та нормативної бази України тощо.