Nielsen вимірюватиме телеаудиторію в Україні замість GFK

Компанія Nielsen - світовий лідер у сфері маркетингу та медіадосліджень досліджуватиме телеаудиторію в Україні з 2014 року замість компанії GFK. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Індустріального Телевізійного Комітету (ІТК).

Згідно з повідомленням, «вимірюючи телевізійну аудиторію більш ніж у 30 країнах по всьому світу, Nielsen включає Україну в повний цикл свого дослідження», яке надає інформацію про те, що глядачі дивляться (їх взаємодію з телебаченням, інтернетом та мобільним зв'язком) і що споживачі купують.

Сервіс буде здійснюватися в рамках замовлення Індустріального Телевізійного Комітету (ІТК) на проведення репрезентативного дослідження телевізійної аудиторії.

Телевізійна панель Nielsen базуватиметься на загальнонаціональній вибірці з 3740 домогосподарств, що на 50% перевищує поточну вибірку (у нинішнього вимірювача телеаудиторії - компанії GfK), і це дозволить аналізувати більш вузькі цільові групи. Піплметри Nielsen вимірюватимуть як реальний, так і відкладений телеперегляд.

Nielsen тісно співпрацюватиме з Технічним Комітетом ІТК, який зацікавлений у наданні найкращого сервісу для усіх учасників ринку. Початок надання даних планується у січні 2014 року.

Голова ІТК Олег Попенко зазначив, що зростаючий телевізійний ринок України висуває нові вимоги до вимірювань аудиторії, і висловив упевненість, що «застосування найсучасніших підходів дозволить задовольнити потребу користувачів телевізійних досліджень в якомога точніших і достовірніших даних».

Вартість контракту між ІТК і Nielsen не розголошується.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2012 року співробітники компанії GFK Ukraine були звинувачені в участі в маніпуляціях з даними телеперегляду (дані не відображали реальних звичок перегляду телебачення), у зв'язку з чим GFK відразу ж була ініційована низка внутрішніх і зовнішніх аудитів.

Результат статистичного аудиту даних дослідження GFK Ukraine показав, що є певна кількість домогосподарств, яким «властиві нетипові звички щодо телеперегляду, і які, можливо, дотримувалися інструкції, отриманої від невідомого джерела».

Сьогодні учасниками ТБ-панелі GFK є 2,5 тис. домогосподарств чи 6,3 тис. глядачів у віці від 4 років, які мешкають в 356 населених пунктах по всій Україні. Дослідження здійснюється за замовленням ІТК.

Довідка УНІАН. Індустріальний Телевізійний Комітет - професійне об'єднання провідних телеканалів, медійних агенцій, який представляє інтереси телевізійної галузі України. Основною метою ІТК є сприяння розвитку телевізійної галузі в Україні. В ІТК представлені основні 4 телевізійні групи (Інтер, 1 +1, Україна, StarLightMedia) та 5 канал, 4 основні медійні групи (PublicisGroupeMedia, OmnicomMediaGroup, ADV Group, GROUPM) і агентство MediaArtsGroupUkraine.

NielsenHoldings N.V. - Міжнародна інформаційно-вимірювальна компанія, яка займає провідні позиції на ринку у сфері маркетингу та споживчої інформації, телебачення і вимірювання інших засобів масової інформації, онлайн медіа, мобільних вимірювань, і пов'язаних сферах. Nielsen має представництва у 100 країнах, зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США та Дімені, Нідерланди.

GFK Ukraine - українська дослідницька компанія, проводить опитування і дослідження ринків в Україні, Молдові та Білорусі. Входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group. У 2011 році обсяг продажів GFK Group становив 1,37 млрд євро.