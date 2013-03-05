Залізниці здійснили понад 35 тис. відправлень вантажів з уніфікованою накладною

Залізниці у 2012 році здійснили 35,2 тис. відправлень вантажів з використанням уніфікованої накладної ЦІМ/СМГС, у тому числі понад 12 тис. здійснені транзитом по території України.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у 2011 році з використанням уніфікованої накладної ЦІМ/СМГС здійснено 11,6 тис. відправлень, у 2010 році - 4,5 тис.

Всього за 2007-2012 роки за такими накладними здійснено понад 61 тис. відправлень.

Зокрема, з 12 тис. транзитних відправлень, здійснених за накладною ЦІМ/СМГС у 2012 році, основну кількість перевезень становили перевезення порожніх власних вагонів з Румунії до Росії на адресу підприємства «Арселор - Міттал» (понад 6 тисяч вагонів) і автозапчастин в контейнерах з Румунії до Росії (понад 4 тисячі контейнерів).

Експортні перевезення за накладною ЦІМ/СМГС у 2012 році становили більше 22 тис. відправок.

Основні експортні вантажі - це лісоматеріали (12,8 тис. відправлень) і мінеральні добрива (640 відправлень).

Відправники лісу - це лісові господарства зі станцій відправлення Львівської та Південно-Західної залізниць, відправники міндобрив - АТ «Дніпроазот», АТ «Азот» і АТ «Кримський Титан».

Імпорт за накладними ЦІМ/СМГС у 2012 році становив 877 відправлень. Основні вантажі, що перевозяться в імпортному сполученні, - це плити деревостружкові та порожні танк-контейнери зі станцій залізниць Чехії та Румунії призначенням на станції Харків - Ліски, Київ - Ліски, Донецьк - Ліски та Херсон.

Нагадаємо, що накладна ЦІМ/СМГС актуальна у разі мультимодальних перевезень вантажів у напрямку Балтійське море - Чорне море, а також між Європою, Кавказом, Азією і країнами Балканського регіону, Туреччиною і Китаєм.

На думку фахівців «Укрзалізниці», застосування уніфікованої накладної сьогодні актуально в тому числі і в залізнично-поромному сполученні на Чорному морі і в євразійському залізничному просторі.

Починаючи з 2007 року «Укрзалізниця» спільно із залізничними адміністраціями інших країн систематично здійснює перевезення за накладною ЦІМ/СМГС у напрямку Європа - Азія.

Уніфікована накладна ЦІМ/СМГС набула чинності з 1 вересня 2006 року.

Перше експериментальне вантажоперевезення за уніфікованою накладною ЦІМ/СМГС було здійснене у липні 2006 року за ініціативою «Укрзалізниці». Експериментальний потяг з 27 вагонів, оформлених накладною ЦІМ/СМГС, прямував зі станції Донецьк Донецької залізниці та Нижньодніпровськ Придніпровської залізниці, призначенням на станції Цайтхайн і Ільзенбург Німецьких залізниць. Вантаж експериментального потяга становив понад 1120 тонн прокату чорних металів виробництва ЗАТ "Міні-металургійний завод "Істіл-Україна".

Довідка УНІАН. Перевізний документ - уніфікована накладна ЦІМ/СМГС зближує дві правові транспортні системи Сходу і Заходу, оскільки в міжнародному вантажному сполученні діють різні правові системи з перевезення вантажів (ЦІМ і СМГС).

Використання уніфікованої накладної спрощує процедуру перетину кордону, прискорює рух вантажів через кордон, забезпечує правові гарантії клієнтам у разі перевезень вантажів залізничним транспортом із країн Європи до країн Азії, підвищує ефективність товарообігу, покращує якість обслуговування та зменшує транспортні витрати вантажовідправників.

Рішення про впровадження єдиної накладної ЦІМ/СМГС було прийняте на 34-й сесії Наради Міністрів транспорту ОСЗ 13-15 червня 2006 року в Софії.