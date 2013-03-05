«Бориспіль» планує до 2020 року збільшити пасажиропотік до 15 млн осіб

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» до 2020 року збільшить пасажиропотік до 15 млн осіб. Про це йдеться у заяві аеропорту, переданій УНІАН.

«Стратегічний план розвитку аеропорту був розроблений у 2009 році, і на сьогодні прогноз запланованого пасажиропотоку повністю відповідає фактам. За оновленим прогнозом, до 2016 року термінал D досягне піку своєї пропускної спроможності. Зараз експерти Airport Consulting Vienna за замовленням аеропорту готують зміни до майстер-плану розвитку «Борисполя». За їх прогнозами, до 2020 року пасажиропотік «Борисполя» становитиме не менш як 15 мільйонів, що удвічі перевищує кількість пасажирів, яку аеропорт обслужив у 2012 році», - наголошується заяві аеропорту.

Крім того, в аеропорту уточнюють, що будівництво термінального комплексу D Міжнародного аеропорту «Бориспіль» здійснювалося без залучення коштів з держбюджету.

«Фінансування будівництва, зокрема, термінального комплексу D, здійснювалося без залучення коштів держбюджету - за рахунок власних, а також кредитних ресурсів, які підприємство обслуговує за рахунок власної діяльності. Всі кошти, які були інвестовані в розвиток аеропорту, витрачалися у суворій відповідності з українським законодавством і міжнародними нормами», - йдеться у заяві аеропорту.

Також у документі зазначається, що «реалізація проекту будівництва терміналу D аеропорту «Бориспіль» була розпочата в 2005 році - за два роки до ухвалення рішення про проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року».

«Незважаючи на те, що на будівництво терміналу D з державного бюджету коштів не планувалося і не виділялося, цей проект був включений у Державну цільову програму підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, оскільки саме він мав використовуватися як основний термінал для обслуговування уболівальників».

Аеропорт «Бориспіль» також заявляє, що «всі будівельні проекти державного підприємства пройшли обов'язкове узгодження в міністерствах і були затверджені постановою Кабінету міністрів України».

«Міжнародний контракт на будівельні роботи термінального комплексу D із залученням японського фінансування затверджений окремою постановою Кабміну. Всі кошти в рамках реалізації проекту терміналу D витрачалися тільки після перевірки і узгодження японським інженером у рамках міжнародного контракту», - сказано в заяві «Борисполя».

При цьому в аеропорту зазначають, що ««Бориспіль» як державне підприємство щорічно узгоджує свій фінансовий план у Міністерстві інфраструктури, Міністерстві доходів і зборів, Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, Міністерстві фінансів і затверджує в Кабінеті міністрів».

Крім того, в заяві повідомляється, що «коректування проекту будівництва термінального комплексу D відбулося лише один раз - у 2009 році».

«Була розширена площа терміналу і зони VIP-обслуговування, що значно підвищило пропускну спроможність терміналу і функціонал без зміни меж», - зазначають в аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, Рахункова палата України в ході аудиту оприлюднила звіт, згідно з яким 3,693 млрд грн бюджетних асигнувань, виділених на будівництво і реконструкцію терміналів Міжнародного аеропорту «Бориспіль», були використані неефективно і з порушенням законодавства. Зокрема, необгрунтоване коректування проекту будівництва терміналу D привело до збільшення боргових кредитних зобов'язань МА «Бориспіль» на 2648,4 млн грн, тоді як для обслуговування делегацій і VIP-персон вистачило б можливості терміналу С.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2012 року збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.