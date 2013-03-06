Житомирський облавтодор завдав держбюджету збитків на 2,2 млн грн. Податковий борг вже сплачено

ДП " Житомирський облавтодор" впродовж 2012 року умисно ухилялось від сплати податків, чим держбюджету завдано збитків на 2,2 млн грн,повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

Прокуратура області у січні поточного року стосовно двох службових осіб ДП «Житомирський облавтодор» розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.212 (Ухилення від сплати податків) КК України. На сьогодні кримінальне провадження направлено до суду для розгляду по суті.

Під час досудового розслідування підприємство сплатило податковий борг у повному обсязі.

"Цими днями за результатами досудового розслідування державним підприємством «Житомирський облавтодор» реально відшкодовано до державного бюджету 2 млн 256 тис. грн збитків",- уточнила Т.Гоша.