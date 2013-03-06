Прибуток Vimpelcom Ltd. в 2012 році досяг 801 млн дол. проти збитку роком раніше

Чистий прибуток по US GAAP холдингу Vimpelcom Ltd., в який входить російське ВАТ «Вимпелком» (торгова марка «Білайн»), в четвертому кварталі 2012 року склав 801 млн дол. проти збитку роком раніше, передає РІА "Новини" з посиланням на матеріали компанії.

У четвертому кварталі 2011 року чистий збиток склав 386 млн дол.

Виручка Vimpelcom в четвертому кварталі 2012 року зросла на 3% - до 6 млрд дол. Показник EBITDA телеком-холдингу зріс на 13% - до 2,4 млрд дол.

Довідка УНІАН. VimpelCom є одним з найбільших в світі операторів комплексних телекомунікаційних послуг, який пропонує широкий спектр послуг бездротового, фіксованого та широкосмугового доступу в Росії, Україні («Київстар»), Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Вірменії, Грузії, Киргизстані, В'єтнамі, Камбоджі, Лаосі, Алжирі, Бангладеш, Пакистані, Бурунді, Зімбабве, Центральній Африканській Республіці, Італії та Канаді. Міжнародні операції VimpelCom охоплюють території із загальним населенням близько 868 млн осіб.

Акціонерами компанії (з урахуванням придбань основними акціонерами в 2012 році) є російська Altimo (більше 47,8% голосуючих акцій), Telenor (42.95% голосуючих акцій), решта акцій належить міноритарним акціонерам - майже 9,2% голосуючих акцій.

До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

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