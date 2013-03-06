Samsung може придбати частку в Sharp за 108 млн дол.

Японський виробник цифрової техніки і електроніки Sharp Corp. веде переговори з південнокорейською корпорацією Samsung про продаж частки в компанії за 10 мільярдів єн (108 мільйонів доларів), повідомляє агентство MarketWatch з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Розглядається варіант, за якого Sharp проведе додаткову емісію акцій пізніше в березні, а Samsung стане найбільшим покупцем LСD-панелей, передає ПРАЙМ.

"Якщо угода відбудеться, вона стане поворотною і змінить баланс сил в індустрії. Якщо раніше домінували японські компанії, то тепер ситуація повністю зміниться з ростом технологічних і виробничих можливостей у Samsung", - відзначає MW.

Торік Sharp вела переговори з американськими Dell, Intel і Qualcomm про інвестиції в розмірі близько 240 мільйонів доларів, а також намагалася знайти фінансову підтримку у тайванської Hon Hai Precision Industry, однак залучити капітал не вдалося.

У середу акції японської компанії ростуть на 13,4% після повідомлень у ЗМІ про можливу угоду з Samsung.

Компанія Sharp - колись один з найбільших виробників телевізорів, дисплеїв великих і малих діагоналей, а також напівпровідників. Нині Sharp, як і низка інших японських корпорацій, знаходиться в затяжній кризі, викликаній, зокрема, підсиленою ціновою та технологічною конкуренцією.